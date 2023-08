„Wir können die Niederlage richtig einordnen“

Besser in Hälfte zwei

Im zweiten Abschnitt kam mehr Wind in die Angriffsbemühungen der Bregenzer. Ricardo hatte nach Vorlage von Lukas Brückler alleinstehend am Elferpunkt den Ausgleich auf dem Schuh, aber wieder parierte der Ex-Bundesliga-Goalie im KSV-Gehäuse. Statt ein eigenes zu machen, kassierte die Heraf-Elf dann noch eins. Nach einem SW-Ballverlust im Spielaufbau war Miskovic am schnellsten und überlupfte Flückiger. Pechvogel Barada hätte die Kugel fast noch von der Linie gekratzt, die Kugel landete aber hinter der Linie.