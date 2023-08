Babler: „Bis auf FPÖ mit allen verhandlungsbereit“

Interne Kritik wegen Absage an ÖVP

Dennoch musste sich der neue Bundesparteivorsitzende aus seinen Landesparteien in Wien, Oberösterreich und Tirol Kritik an seiner De-facto-Absage an die ÖVP anhören. Seine Aussagen seien „keine De-facto-Ausschließung, wenn man genau zuhört“, meinte Babler nun. Er habe die Ansage getroffen, dass man „mit einer ÖVP, so wie sie jetzt beinand‘ ist“, nicht koalieren könne.