SPÖ-Chef Babler bestreitet Konflikt mit Doskozil

Der neue SPÖ-Parteiobmann Andreas Babler hat am Freitag in Kärnten seine Sommer-Comeback-Tour gestartet. Erster öffentlicher Termin war eine Pressekonferenz mit SPÖ-Landeschef und Landeshauptmann Peter Kaiser in Klagenfurt zum Thema Kinderarmut. Dass es einen Konflikt mit Hans Peter Doskozil gebe, bestritt Babler dort vor Journalisten (Video oben).