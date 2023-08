Babler in Kärnten: So soll SPÖ-Comeback gelingen

Funktionärstreffen und Betriebsbesuche

Klarer Fokus weiterhin: der Kampf gegen Kinderarmut. Von Wahlkampf ist noch wenig zu spüren, dafür scheint sich der Ur-Sozialdemokrat auf seiner Tour aber darauf zu konzentrieren, die eigenen Parteimitglieder bei der Stange zu halten – Funktionärstreffen, Betriebsbesuche bei der Diakonie und ein „Meet&Greet“ für Sympathisanten und Mitglieder standen auf dem Programm. Erst am Abend mischte sich Babler beim „Gackern“ in St. Andrä im Lavanttal unter die Menge, am Samstag folgen zwei weitere „Festl-Termine".