So macht die Wildtier-Mafia Milliarden-Gewinne

Die Wilderei - also die verbotene Jagd auf streng geschützte Tierarten – hat in den vergangenen zehn Jahren zugenommen. Verantwortlich dafür ist vor allem die gestiegene Nachfrage in den Abnehmerländern Ost- und Südostasiens. In den vergangenen Jahren killten Wilderer rund 20.000 Elefanten. WWF-Experte Scatollin: „Besonders schmerzlich ist nicht nur der Verlust an Individuen und der Artenvielfalt, sondern auch der Umstand, dass Wilderei und Wildtierkriminalität ganze Staaten destabilisieren. Probleme in den Heimatländern betroffener Tiere – wie große Armut oder Korruption - begünstigen das grausame illegale Töten!“