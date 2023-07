Villacher machten großen Fund beim Schnorcheln

Amphoren in Wohnung ausgestellt

Im Jänner dieses Jahres konnten Kriminalbeamte dann die acht antiken Amphoren in der Wohnung des 58-Jährigen beschlagnahmen. Nun droht dem Mann in Griechenland ein Strafverfahren wegen illegaler Ausfuhr von Kulturgütern mit einem Strafrahmen von bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe.