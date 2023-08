Kritik an „schwimmender Todesfalle“ in England

Konkret geht es um die Bibby Stockholm, das in Südengland ankert. Nach den Plänen der Regierung in London sollen dort 500 Menschen untergebracht werden. Der Einzug war für Dienstag vorgesehen, verzögert sich aber - Medien zufolge wegen Sorge um die Sicherheit an Bord im Falle eines Brandes. Der Regierung von Premier Rishi Sunak wurde vorgeworfen, sie gefährde das Leben von Menschen, die vor Not und Krieg geflohen seien. Die Rede war von einem „schwimmenden Grenfell“ - ein Verweis auf den verheerenden Brand 2017 im Londoner Sozialbau Grenfell Tower, bei dem 72 Menschen gestorben waren.