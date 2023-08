Schwimmende Asylunterkunft wird nun bezogen

Regierung in London will Asyl-Kosten senken

Die britische Regierung versucht in jüngster Zeit vermehrt, die Kosten für die Unterbringung von Asylwerbern zu senken. In den vergangenen Jahren gab es einen Anstieg der Geflüchtete, die über den Ärmelkanal an Bord kleiner Boote nach Großbritannien kamen. „Die Regierung hält es für richtig, Alternativen (zu bisherigen Unterkünften) zu finden, die billiger und kosteneffizienter sind“, sagte ein Sprecher von Premierminister Rishi Sunak vor Journalisten. „Wir denken, dass dies eine Alternative ist“, so der Sprecher weiter.