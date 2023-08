So reagieren Sie richtig bei allergischen Schocks

Auch Ältere entwickeln Allergien

So wie diese Kärntnerin leiden ca. zwei bis drei Prozent der Menschen in Österreich an einer Insektenallergie, die auch im Alter noch auftreten kann, so die Ärztekammer Oberösterreich. Ob Bienen- oder Wespenstiche heftigere Reaktionen hervorrufen, hängt vom Immunsystem des Menschen ab. Wenn dieses überempfindlich auf ein Insektengift reagiert, bleibt es nach einem Stich nicht nur bei einer lokalen Schwellung. „Es kommt dann zu massiver Atemnot, Kreislaufproblemen, Schwindel, Blässe und die Symptome werden immer schlimmer“, erklärt Barbara Lauer, Erste-Hilfe-Beauftragte beim Roten Kreuz Oberösterreich.