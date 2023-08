Freigetränke und Barbecue in der „Liebesschule“

Die Fleischeslust hat es Fabian Dutzler immer schon angetan. So hatte er einst im Teenageralter eine Fleischerlehre absolviert. Später eröffnete er mit knappen 5000 Euro in der Tasche seine erste Bar in Wels. Heute betreibt er mehrere Lokale, darunter etwa das Laufhaus GT in Ebelsberg oder als Gesellschafter den Napoleonhof in Ansfelden. Und jetzt auch noch den Nightclub Eveline.