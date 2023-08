Ligety-Goldschmied für ÖSV-Riesentorläufer

Während des Trainings macht es nicht immer Spaß. Es macht aber Spaß, wenn ich merke, dass etwas weitergeht. Willst du an die Weltspitze, musst du in allen Bereichen das Maximum herauszukitzeln. Beim Material, beim Skitraining aber auch bei der körperlichen Vorbereitung. Beim Skifahren spielen viele Faktoren mit, die ich nicht beeinflussen kann. Beim Kondi-Training kann ich fast alles beeinflussen. Ich will mir nicht irgendwann vorwerfen müssen, nicht in allen Bereichen versucht zu haben, das Maximum herauszuholen.