Linzer Sushi-Zechpreller in Graz ausgeforscht

Weil sie ihr Running Sushi um 50 Euro nicht zahlen wollten, flüchtete am Mittwochabend ein junges Pärchen aus einem Lokal in Linz. Die Wirtin stellte sich den beiden in den Weg, die Frau ringt nun mit dem Tod. Denn die beiden Zechpreller hatten die Frau überfahren, als sie flüchteten. Von den beiden mutmaßlichen Tätern gab es Bilder aus einer Überwachungskamera. Zudem hatte eine Zeugin den entscheidenden Tipp: Das Auto der Täter hatte ein Grazer Kennzeichen