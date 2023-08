Zechpreller überfahren Chefin von China-Lokal

Eine Essensbestellung von rund 50 Euro sorgte am Mittwochabend in Linz für eine Wahnsinnstat. Ein junges Pärchen wollte ohne Bezahlen aus einem asiatischen Restaurant auf der Landstraße verschwinden. Die 41-jährige Besitzerin und ein Mitarbeiter bekamen das mit und verfolgten die beiden Zechpreller zu Fuß. Wenige Fußmeter vom Lokal entfernt, stieg das Pärchen in ein Auto. Die Chefin wollte die beiden am Wegfahren hindern, als die Lenkerin plötzlich aufs Gaspedal stieg.