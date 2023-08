Warum Firmen ihre Mitarbeiter zum Sport motivieren

Vom Fitnessstudio am Firmengelände über Yoga- und Pilates-Stunden bis hin zu Lauftreffs: Mit Sport-Angeboten bringen Unternehmen ihre Mitarbeiter in Bewegung. Ergebnis: Sie sind fitter, gesünder und motivierter. Beim WKO-Businesslauf am 6. September in Linz wird darüber hinaus der Teamgeist gestärkt.