Fast 64 Millionen €! Sporthändler mit Rekordpleite

Am Donnerstag vor einer Woche hatte Sport-2000-Chef Holger Schwarting Klartext gesprochen und über die Probleme des Sportgroßhändlers und der Einkaufsgenossenschaft der Sport-2000-Händler informiert. Der hohe Lagerstand und die gebremste Kauflust in Kombination mit der Insolvenz des größten Händlers, der geomix AG, brachten die Zentrasport Österreich e. Gen. mit Sitz in Ohlsdorf (Oberösterreich) in eine enorme Schieflage.