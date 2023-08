Nach Grazer Stadion-Blamage: Das sind Umbaupläne

Die schallende Europacup-Ohrfeige in Eindhoven beim „Ausflug in eine andere Dimension“ schmerzt im Lager von Sturm gewaltig, alles lechzt nach einer schnellen Antwort - von deren Umsetzung Geschäftsführer Thomas Tebbich felsenfest überzeugt ist: „Trotz des bitteren 1:4 sind wir alle guter Dinge, dass unser toller Kader am Samstag gegen Austria Klagenfurt nahtlos an die gute Performance in der Bundesliga anschließen wird! Trainer Ilzer wird sicher die richtigen Worte finden.“