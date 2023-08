Wieder Wirbel um fette Boni für Landes-Manager

„Die Teuerung und Inflation schlägt in Salzburg voll zu. Viele Familien wissen nicht, wie sie teure Heizkosten- oder Stromnachzahlungen bewältigen können. Gleichzeitig erhielten die Manager des Landesenergieunternehmens Salzburg AG Mitte 2022 eine Bonuszahlung für das Geschäftsjahr 2021 in der Höhe von insgesamt 185.763,36 Euro brutto. Das passt nicht zusammen und fühlt sich für Normalverdiener:innen mit einem durchschnittlichen Einkommen wie ein Schlag in die Magengrube an“, kritisiert SPÖ-Salzburg-Chef David Egger.