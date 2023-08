Salzburgs Polit-Gehälter mit Plus von 5 Prozent

Der Druck war so stark, dass es dann doch schnell gehen musste. Am Mittwoch gab es zwischen ÖVP und FPÖ noch Abstimmungsbedarf und keine klare Meinung zu einem möglichen Gehaltsplus. Am Freitag verkündete die Landesregierung dann schon die Entscheidung: Für Salzburgs Politiker gibt es im kommenden Jahr eine Gehaltserhöhung von 4,85 Prozent. Durch die Bank, vom Landeshauptmann bis zum Bürgermeister einer Kleingemeinde.