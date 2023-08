Was Passagiere Kurioses mit an Bord nehmen wollen

Es ist keine Seltenheit, dass Passagiere ihre Haustiere - Hunde oder Katzen - mit an Bord nehmen wollen. Passagiere auf dem Weg in die Vereinigten Arabischen Emirate hatten andere Pläne: So wollte jemand ein Huhn in einem Körbchen mit an Bord bringen. Nach Saudi Arabien sollte ein Vogelkäfig mit gleich mehreren Vögeln importiert worden. Ganz besonders bedauernswert war der versuchte Transport mehrerer Wellensittiche nach Kuwait, die der Passagier in einer Holzkiste in seinem Koffer verstaut hatte, so eine Presseaussendung von Emirates.