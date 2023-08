Grüne Stahlproduktion: Donawitz überholt Linz

Werk in Kapfenberg in der Hochlaufphase

Mit Blick auf die Werke in der Steiermark scheint auch alles auf Plan: Schienen und Weichen stehen ebenso hoch im Kurs wie Produkte für die Luftfahrtindustrie, die in Kapfenberg entstehen. Das Edelstahlwerk in Kapfenberg ist weiter in der Hochlaufphase. Ende 2023 soll hier die Produktion voll gestartet werden.