Erinnerung aus Stein für Wort- und Tonkünstler

Ein buntes Programm mit Lesungen, Büchertisch, Ausstellung, Musik, Gedenksteinenthüllungen und Ehrenkrugverleihungen erwartet Besucher am Mariä Himmelfahrtstag, an dem die Dichtersteingemeinschaft Zammelsberg (DGZ) alljährlich zum Treffen einlädt - auch im heurigen vom Land Kärnten ausgerufenen Schwerpunktjahr der Volkskultur, in dem die Abteilung 14 - Kunst & Kultur, Volkskultur mit den Verbänden zahlreiche Veranstaltungen unterstützt.