Schönbrunn-Aquarium wird Fall für das Parlament

Schließlich wollen die Grünen auch wissen, wie sehr das Ministerium, aber auch der Schönbrunn-Aufsichtsrat in die Beteiligung von Hering-Hagenbecks eigenen Ex-Firmen eingeweiht war. Es sei an der Zeit, in der Sache für „Durchblick im trüben Wasser“ zu sorgen, so Götze.