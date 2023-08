Schönbrunn: Entscheidende Zahlen unter Verschluss

Geheimniskrämerei um Jahr 2020

Mit Informationen zum Neubauprojekt geizte der Zoo allerdings von Anfang an, zumindest gegenüber der Öffentlichkeit. Für das Jahr 2020 veröffentlichte der Tiergarten nicht einmal einen Jahresabschluss oder einen Corporate Governance Bericht - quasi die Sauberkeitsgarantie von Unternehmen. 2020 war Hering-Hagenbecks erstes Jahr in Schönbrunn und zugleich das Jahr, in dem seine Firmen umgebaut und die bisherigen Aquarienpläne schubladisiert wurden.