Kevin Kamenschak gewinnt Silber in Jerusalem

Erst viermal Gold

Durch den kompletten Medaillensatz zählen diese Titelkämpfe natürlich zu den erfolgreichsten Nachwuchsmeisterschaften für die rot-weiß-rote Leichtathletik. Zweimal Gold hatte Österreich bei der U20-EM 1997 in Ljubljana durch Linda Horvath (Hochsprung 1,92 m) und Günther Weildinger (3000 m Hindernis in 8:41,54) gewonnen. Einen dritten Titel hatte Lukas Weißhaidinger (Diskus 63,83 m) in Tallinn 2011 beigesteuert. Enzo Diessl, dem eine große internationale Karriere bevorsteht, holte in Jerusalem in der 53-jährigen Geschichte dieser Junioren-Europameisterschaften das erste vierte Gold für Österreich.