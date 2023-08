Kurioses und Antikes an 500 Standln am Flohmarkt

52. Flohmarkt der Stadtrichter

Gut 500 Standler werden Donnerstagabend ihre Tische und Waren für den Flohmarkt aufbauen. Ab Freitag, 8 Uhr, wird gehandelt und getandelt. Und am Flohmarkt der Stadtrichter findet jeder, was er schon lange haben will, und auch, was er nie gesucht hat, aber jetzt kaufen muss. Und zwar bis Samstag um 16 Uhr, denn dann endet der 52. Flohmarkt der Stadtrichter.