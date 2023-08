Thomas Gottschalk hört mit „Wetten, dass...?“ auf

Die deutsche Medienlandschaft wird nie wieder so sein, wie sie mal war. Thomas Gottschalk wird 2023 ein letztes Mal die legendären Worte „Top, die Wette gilt!“ aussprechen. Der 73-jährige Moderator der langjährigen, beinahe schon legendären Show „Wetten, dass...?“ gab am Montag bekannt, dass am 25. November 2023 das Ende einer Ära besiegelt wird.