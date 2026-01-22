Ski-Weltcup-Comeback nach drei Jahren Leidenszeit

Wieder retour! Nach drei Jahren feierte die Osttirolerin Sophie Waldauf ihr Weltcup-Comeback. Die Technikerin nahm am Riesentorlauf am Kronplatz (It) teil, schied aber im ersten Durchgang aus. Trotz drei schwerer Knieverletzungen hat die 24-Jährige noch einiges vor.
Mehr als drei Jahre ist es mittlerweile her! Am 29. Dezember 2022 debütierte die Osttirolerin Sophia Waldauf beim Slalom in Semmering im Ski-Weltcup. In der gleichen Saison stand sie auch in Flachau am Start, dann wurde es aber lange ruhig um die 24-Jährige.
Denn Waldauf erlitt 2023 einen Kreuzband- und Meniskusriss im rechten Knie. Die Saison 2024/25 war bereits gelaufen, bevor sie begonnen hatte. Denn beim Trainingscamp im argentinischen Ushuaia zog sie sich eine Schultergelenkssprengung sowie einen Kreuzband- und Außenmeniskusriss im linken Knie zu – die bereits dritte schwere Knieverletzung in ihrer Karriere!
Waldauf dachte an Karriereende
„Klar denkt man da ans Aufhören. Aber Skifahren ist meine Leidenschaft und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich nicht das gezeigt habe, was ich tatsächlich drauf habe“, erzählt die Heeressportlerin. Am Dienstag kam es zum Weltcup-Comeback (und Riesentorlauf-Debüt) am Kronplatz (It), wo sie im ersten Durchgang ausgeschieden ist. „Natürlich nicht das, was ich mir erhofft habe, aber ich bin froh, dass ich wieder da bin! Der Weg hierher war echt hart.“
Klar denkt man bei so vielen Knieverletzungen ans Aufhören. Aber Skifahren ist meine Leidenschaft. Ich bin froh, dass ich im Weltcup starten konnte.
Skifahrerin Sophia WALDAUF
Siege in FIS-Rennen bescherten Weltcup-Comeback
Denn die Abfaltersbacherin, die für den SC Hochpustertal startet, verlor aufgrund ihrer Verletzung alle FIS- und Europacup-Punkte. Dass sie überhaupt ihr Weltcup-Comeback geben konnte, liegt daran, dass sie am vergangenen Wochenende die beiden FIS-Riesentorläufe in Gosau gewonnen hatte. Weiter geht es für Waldauf mit den beiden Europacup-Slaloms in Chamonix (Fr) am Wochenende.
„Mit starken Leistungen sind heuer weitere Weltcup-Einsätze möglich“, so die B-Kader-Athletin, deren Ziele für die kommende Saison klar sind: „Ich möchte dauerhaft in den Weltcup, dort dann auch an die Spitze. Aber jetzt will ich erstmals einen Schritt nach dem anderen machen!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.