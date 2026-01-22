Vorteilswelt
Osttirolerin wieder da

Ski-Weltcup-Comeback nach drei Jahren Leidenszeit

Kärnten
22.01.2026 13:57
Die Osttirolerin Sophia Waldauf fuhr am Dienstag nach drei Jahren wieder im Weltcup.
Die Osttirolerin Sophia Waldauf fuhr am Dienstag nach drei Jahren wieder im Weltcup.(Bild: GEPA)
Porträt von Lukas Töfferl
Von Lukas Töfferl

Wieder retour! Nach drei Jahren feierte die Osttirolerin Sophie Waldauf ihr Weltcup-Comeback. Die Technikerin nahm am Riesentorlauf am Kronplatz (It) teil, schied aber im ersten Durchgang aus. Trotz drei schwerer Knieverletzungen hat die 24-Jährige noch einiges vor.

0 Kommentare

Mehr als drei Jahre ist es mittlerweile her! Am 29. Dezember 2022 debütierte die Osttirolerin Sophia Waldauf beim Slalom in Semmering im Ski-Weltcup. In der gleichen Saison stand sie auch in Flachau am Start, dann wurde es aber lange ruhig um die 24-Jährige.

Sophia Waldauf feierte am Kronplatz ihr Riesentorlauf-Debüt im Weltcup.
Sophia Waldauf feierte am Kronplatz ihr Riesentorlauf-Debüt im Weltcup.(Bild: GEPA)

Denn Waldauf erlitt 2023 einen Kreuzband- und Meniskusriss im rechten Knie. Die Saison 2024/25 war bereits gelaufen, bevor sie begonnen hatte. Denn beim Trainingscamp im argentinischen Ushuaia zog sie sich eine Schultergelenkssprengung sowie einen Kreuzband- und Außenmeniskusriss im linken Knie zu – die bereits dritte schwere Knieverletzung in ihrer Karriere!

Waldauf dachte an Karriereende
„Klar denkt man da ans Aufhören. Aber Skifahren ist meine Leidenschaft und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich nicht das gezeigt habe, was ich tatsächlich drauf habe“, erzählt die Heeressportlerin. Am Dienstag kam es zum Weltcup-Comeback (und Riesentorlauf-Debüt) am Kronplatz (It), wo sie im ersten Durchgang ausgeschieden ist. „Natürlich nicht das, was ich mir erhofft habe, aber ich bin froh, dass ich wieder da bin! Der Weg hierher war echt hart.“

Zitat Icon

Klar denkt man bei so vielen Knieverletzungen ans Aufhören. Aber Skifahren ist meine Leidenschaft. Ich bin froh, dass ich im Weltcup starten konnte.

Skifahrerin Sophia WALDAUF

Siege in FIS-Rennen bescherten Weltcup-Comeback
Denn die Abfaltersbacherin, die für den SC Hochpustertal startet, verlor aufgrund ihrer Verletzung alle FIS- und Europacup-Punkte. Dass sie überhaupt ihr Weltcup-Comeback geben konnte, liegt daran, dass sie am vergangenen Wochenende die beiden FIS-Riesentorläufe in Gosau gewonnen hatte. Weiter geht es für Waldauf mit den beiden Europacup-Slaloms in Chamonix (Fr) am Wochenende.

Lesen Sie auch:
Carmen Spielberger hat noch Nachwehen vom Trainingssturz in Tarvis.
MRT am Dienstag
ÖSV-Talent nach Sturz: „Ist halt ein Berufsrisiko“
20.01.2026

„Mit starken Leistungen sind heuer weitere Weltcup-Einsätze möglich“, so die B-Kader-Athletin, deren Ziele für die kommende Saison klar sind: „Ich möchte dauerhaft in den Weltcup, dort dann auch an die Spitze. Aber jetzt will ich erstmals einen Schritt nach dem anderen machen!“

Kärnten

