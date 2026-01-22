Ski-Weltcup-Comeback nach drei Jahren Leidenszeit

Waldauf dachte an Karriereende

„Klar denkt man da ans Aufhören. Aber Skifahren ist meine Leidenschaft und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich nicht das gezeigt habe, was ich tatsächlich drauf habe“, erzählt die Heeressportlerin. Am Dienstag kam es zum Weltcup-Comeback (und Riesentorlauf-Debüt) am Kronplatz (It), wo sie im ersten Durchgang ausgeschieden ist. „Natürlich nicht das, was ich mir erhofft habe, aber ich bin froh, dass ich wieder da bin! Der Weg hierher war echt hart.“