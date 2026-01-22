War am Weg zum Kanzler-Flugzeug: Windl verhaftet

Verdächtige schon wieder auf freiem Fuß

Bereits kurz zuvor war ein Fahrzeug in der Nähe des Flugplatzes aufgefallen. Bei der Kontrolle gab der Insasse an, den Flugplatz suchen zu wollen. Die Polizei stellte fest, dass der Mann aus dem Umfeld links-politisch motivierter Kriminalität bekannt war. Daraufhin überprüften die Beamten das Gelände und entdeckten die drei weiteren Personen.