Kepler Klinikum warnt vor falschen Spendensammlern

Das Linzer Kepler Universitätsklinikum (KUK) warnt vor mutmaßlichen Betrügern, die vorgeblich im Namen des Spitals Geld sammeln. Unbekannte würden derzeit an Haustüren läuten und per Handzettel angebliche Spenden für das KUK oder Teilbereiche wie das Kinderherz-Zentrum erbitten.
Betrüger klingeln aktuell an der Tür und erbitten per Handzettel Spenden unter dem Vorwand, das Kepler Universitätsklinikum oder Teilbereiche wie das Kinderherz Zentrum zu unterstützen. Dabei handelt es sich explizit nicht um vom Kepler Universitätsklinikum autorisierte oder tolerierte Aktionen, heißt es seitens des Spitals. Das Kepler Universitätsklinikum führt niemals Spendensammlungen an der Haustür oder telefonisch durch.
Auch Telefonbetrüger unterwegs
Auch angebliche Anrufe von Ärzten, die eindringlich Zahlungen für die Behandlung oder für Medikamente von Angehörigen fordern, sind keinesfalls echt. Es handelt sich um eine Betrugsmasche unbekannter oder nicht verifizierter Empfänger.
„Bitten niemals um Geld oder Spenden“
„Das Kepler Universitätsklinikum bittet niemals um Bargeldbeträge oder Spenden für Therapien, Arzneimittel etc. für Patientinnen und Patienten. Wir bitten Sie eindringlich, auf solche Anfragen nicht einzugehen. Sollten Sie zur Zahlung aufgefordert werden oder Zeuge von Betrugsmaschen werden, ersuchen wir Sie, vorsichtig zu sein, keine Zahlungen zu leisten und sofort die örtliche Polizeibehörde zu informieren,“ betont die Kollegiale Führung des Kepler Uniklinikums.
