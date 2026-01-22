Kepler Klinikum warnt vor falschen Spendensammlern

„Bitten niemals um Geld oder Spenden“

„Das Kepler Universitätsklinikum bittet niemals um Bargeldbeträge oder Spenden für Therapien, Arzneimittel etc. für Patientinnen und Patienten. Wir bitten Sie eindringlich, auf solche Anfragen nicht einzugehen. Sollten Sie zur Zahlung aufgefordert werden oder Zeuge von Betrugsmaschen werden, ersuchen wir Sie, vorsichtig zu sein, keine Zahlungen zu leisten und sofort die örtliche Polizeibehörde zu informieren,“ betont die Kollegiale Führung des Kepler Uniklinikums.