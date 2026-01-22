Hoffentlich spielt Sturm nicht wieder den Notarzt

Endlich geht es wieder los! Ich freue mich schon auf den ersten Auftritt von Sturm im neuen Jahr. Und das gleich gegen Feyenoord. Ich bin mit dabei in Rotterdam und gespannt, wie sich meine Schwarzen unter Neo-Trainer Fabio Ingolitsch präsentieren werden. Was ich bei den beiden Tests in der Vorbereitung gesehen habe, hat mir schon gut gefallen. Es war Tempo drinnen, die Burschen haben sich richtig reingehängt. Aber okay, das ist nur normal. Wenn ein neuer Trainer da ist, geben alle Vollgas, weil sie unbedingt spielen wollen.