„Krone“-Experte Haas

Hoffentlich spielt Sturm nicht wieder den Notarzt

Steiermark
22.01.2026 14:00
(Bild: Krone KREATIV/Krone KREATIV, Adobe Stock)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Sturms Rekordspieler Mario Haas fiebert Donnerstag in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam im „De Kuip“ mit. Der „Bomber“ über seine ersten Eindrücke von „Sturm neu“ unter Fabio Ingolitsch und wieso die Feyenoord-Krise mit Vorsicht zu genießen ist. Gerade Sturm hat gegen angeschlagene Gegner oft keine gute Figur gemacht.

0 Kommentare

Endlich geht es wieder los! Ich freue mich schon auf den ersten Auftritt von Sturm im neuen Jahr. Und das gleich gegen Feyenoord. Ich bin mit dabei in Rotterdam und gespannt, wie sich meine Schwarzen unter Neo-Trainer Fabio Ingolitsch präsentieren werden. Was ich bei den beiden Tests in der Vorbereitung gesehen habe, hat mir schon gut gefallen. Es war Tempo drinnen, die Burschen haben sich richtig reingehängt. Aber okay, das ist nur normal. Wenn ein neuer Trainer da ist, geben alle Vollgas, weil sie unbedingt spielen wollen.

Auf das Debüt von Sturms Neo-Trainer Fabio Ingolitsch ist der „Bomber“ schon gespannt.
Auf das Debüt von Sturms Neo-Trainer Fabio Ingolitsch ist der „Bomber" schon gespannt.(Bild: Sepp Pail)

Es gibt sichere einfachere Aufgaben, als gegen Feyenoord zu starten, zudem weißt du nach der Vorbereitung nicht wirklich, wo du stehst. Tests und Pflichtspiele sind eben zwei Paar Schuhe. Das Krisengeschrei um den Verein aus der Hafenstadt würde ich mit Vorsicht genießen. Die sind noch immer eine Hausnummer! Und aus meiner eigenen Vergangenheit weiß ich nur zu gut, dass gerade Sturm immer wieder als Retter in der Not bei kriselnden Mannschaften eingesprungen ist und als Verlierer vom Platz stiefelte. Aber hoffentlich spielen wir diesmal nicht den Notarzt.

Das „De Kuip“ ist ja für seine besondere Atmosphäre bekannt. Ich bin schon neugierig, was mich in diesem Hexenkessel erwartet. Damals, als Sturm in Rotterdam in der Champions-League-Quali ein 1:1 erreicht hat, habe ich in Straßburg gespielt. Als im Jänner 2000 meine Heimkehr zu Sturm perfekt war, bin ich direkt von Straßburg nach Holland gedüst, weil Ivica Osim mit der Mannschaft durch die guten Kontakte von Heinz Schilcher zu den Oranjes hierzulande ein Trainingslager bestritten hat.

Ähnliche Themen
Rotterdam
Feyenoord RotterdamEuropa League
NotarztKrise
