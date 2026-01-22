Trainor verteidigt Baby-Glück mit Leihmutter

Neue Baby-Freude – und sofort Gegenwind! Popstar Meghan Trainor (32) hat ihr drittes Kind mithilfe einer Leihmutter bekommen. Doch statt nur Glückwünsche hagelte es auch Kritik. Die Sängerin lässt sich diese nicht gefallen und schlägt zurück.
„Leihmutterschaft ist ein wunderschöner Weg, eine Familie zu gründen“, sagt Trainor entschlossen. „Das ist nichts, wofür man sich schämen oder rechtfertigen muss.“ Für sie sei die Entscheidung absolut legitim und richtig gewesen.
Am 18. Jänner 2026 kam Tochter Mikey Moon Trainor zur Welt. Auf Instagram teilte Meghan rührende Klinikfotos, gemeinsam mit Ehemann Daryl Sabara (33) und den stolzen Brüdern Riley (4) und Barry (2). Die Jungs durften sogar den zweiten Vornamen ihrer kleinen Schwester aussuchen.
Mit diesem rührenden Posting gab Trainor die Geburt ihres Kindes bekannt:
„Größtes Geschenk meines Lebens“
Doch warum Leihmutter? Trainor macht klar: Es war keine leichte, sondern eine medizinisch notwendige Entscheidung. Nach einer traumatischen ersten Geburt mit Kaiserschnitt und späteren Schwangerschaftskomplikationen habe sie gemeinsam mit Ärzten lange beraten. „Das war der sicherste Weg, unsere Familie weiter wachsen zu lassen“, erklärt sie.
Besonders emotional spricht die Sängerin über die Frau, die ihr diesen Traum ermöglicht hat. Die Leihmutter sei „stark, selbstlos und unglaublich liebevoll“ gewesen. „Sie hat uns das größte Geschenk unseres Lebens gemacht“, so Trainor.
Die Kritik im Netz lässt sie kalt. Stattdessen richtet sie den Blick nach vorn. Auf Familienzeit, Liebe und Dankbarkeit. Ihre Botschaft ist klar: Jede Familie ist anders. Und jede Form von Elternschaft ist wertvoll.
