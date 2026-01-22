Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Größtes Geschenk“

Trainor verteidigt Baby-Glück mit Leihmutter

Society International
22.01.2026 14:08
„Darum war es die richtige Entscheidung!“ Meghan Trainor verteidigt Baby-Glück mit Leihmutter ...
„Darum war es die richtige Entscheidung!“ Meghan Trainor verteidigt Baby-Glück mit Leihmutter gegen fiese Kritik(Bild: www.instagram.com/meghantrainor)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Neue Baby-Freude – und sofort Gegenwind! Popstar Meghan Trainor (32) hat ihr drittes Kind mithilfe einer Leihmutter bekommen. Doch statt nur Glückwünsche hagelte es auch Kritik. Die Sängerin lässt sich diese nicht gefallen und schlägt zurück. 

0 Kommentare

„Leihmutterschaft ist ein wunderschöner Weg, eine Familie zu gründen“, sagt Trainor entschlossen. „Das ist nichts, wofür man sich schämen oder rechtfertigen muss.“ Für sie sei die Entscheidung absolut legitim und richtig gewesen.

Am 18. Jänner 2026 kam Tochter Mikey Moon Trainor zur Welt. Auf Instagram teilte Meghan rührende Klinikfotos, gemeinsam mit Ehemann Daryl Sabara (33) und den stolzen Brüdern Riley (4) und Barry (2). Die Jungs durften sogar den zweiten Vornamen ihrer kleinen Schwester aussuchen.

Mit diesem rührenden Posting gab Trainor die Geburt ihres Kindes bekannt:

„Größtes Geschenk meines Lebens“
Doch warum Leihmutter? Trainor macht klar: Es war keine leichte, sondern eine medizinisch notwendige Entscheidung. Nach einer traumatischen ersten Geburt mit Kaiserschnitt und späteren Schwangerschaftskomplikationen habe sie gemeinsam mit Ärzten lange beraten. „Das war der sicherste Weg, unsere Familie weiter wachsen zu lassen“, erklärt sie.

Lesen Sie auch:
Meghan Trainor kann ihr Gesicht nur noch bedingt bewegen.
Botox-Drama!
Meghan Trainor: „Ich kann nicht mehr lächeln!“
01.12.2024

Besonders emotional spricht die Sängerin über die Frau, die ihr diesen Traum ermöglicht hat. Die Leihmutter sei „stark, selbstlos und unglaublich liebevoll“ gewesen. „Sie hat uns das größte Geschenk unseres Lebens gemacht“, so Trainor.

Die Kritik im Netz lässt sie kalt. Stattdessen richtet sie den Blick nach vorn. Auf Familienzeit, Liebe und Dankbarkeit. Ihre Botschaft ist klar: Jede Familie ist anders. Und jede Form von Elternschaft ist wertvoll.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
136.421 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
121.014 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
118.716 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Society International
Aufregung im Hollywood
98. Oscars: Nominierungen werden bekannt gegeben
„Größtes Geschenk“
Trainor verteidigt Baby-Glück mit Leihmutter
Zeuge via Video-Call
Barron Trump rettet verprügelter Frau das Leben!
„Alles schiefgegangen“
Musiker Phil Collins benötigt 24-Stunden-Betreuung
Countdown läuft
Bei diesen Dschungelstars ist Zoff vorprogrammiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf