Bargeld ist längst im EU-Recht verankert

Verfassungsexperte: „Das ist nur ein Wahlkampfgag“

Der steirische ÖVP-Landeschef Christopher Drexler meinte, man möge die Verfassung nicht mit solchen Dingen „überfrachten“. So sieht das auch Verfassungsjurist Heinz Mayer. Es sei ein substanzloser Wahlkampfgag. „Außerdem ist die Verfassung dazu da, die Grundlagen für das Funktionieren des Staates zu sichern.“ Kurios: Sollte die Regierung tatsächlich das Bargeld dank Zweidrittelmehrheit in die Verfassung bringen, dann, so der deutsche Jurist Martin Selmayr, „muss man sich im Gesetzestext auf das ohnehin längst bestehende EU-Gesetz beziehen“.