Vorstoß für Absicherung des Bargelds in Verfassung

Kanzler Karl Nehammer möchte das Bargeld in der Verfassung verankern, was nicht nur für Applaus in der eigenen Partei sorgt. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler bekräftigt diesen Plan. Der steirische Landeshauptmann, Christopher Drexler, sei für das Bargeld, findet jedoch, dass es nicht notwendig wäre, dieses in der Verfassung zu verankern.