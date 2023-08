„Das Wasser ist erst nach einigen Tagen weg“

„Krone“: Die Landschaft bietet derzeit ein bizarres Bild, an manchen Flächen sind richtige Seen entstanden.

Johannes Moser: Die gibt es jetzt quer durch Unterkärnten, vor allem in den flachen Bereichen, wo das Wasser weder abfließen noch versickern kann. Eine geringe Versickerung ist gegeben, wenn der Boden sehr lehmig und dicht ist. Das kann natürliche, geologische Gründe haben, zum Beispiel durch Einschwemmungen von Flüssen entstehen, aber auch durch die Last von landwirtschaftlichen Geräten wird ein Boden verdichtet. Ist die Regenmenge größer als die Versickerungsrate, dann entstehen diese Seen.