Svazek: „Erhöhung für Regierung schwer ungustiös“

Die Debatte um eine Erhöhung der Politikergehälter just in Zeiten von Teuerung und Wirtschaftskrise geht weiter. Argumente gibt es auf allen Seiten, besonders gespalten ist in diesem Punkt aber offenbar die FPÖ. Während Parteichef Herbert Kickl eine Nulllohnrunde für Politiker fordert, regt sich in seinen Landesgruppen Widerstand gegen das Ansinnen des Chefs. Nun äußerte sich Salzburgs blaue Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek dazu - und was sie zu sagen hat, dürfte Kickl auch nicht so ganz gefallen ...