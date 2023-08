Nicht alles spricht gegen höhere Politikergehälter

PRO: In Österreich gab es in den 2000er-Jahren auch gehaltstechnisch mehrere „Aussetzer“. „Der Verzicht entspricht rund einem Viertel an Wertverlust“, sagt Politologe Hubert Sickinger. 1997 habe man absurde Privilegien wie Sonderpensionen abgeschafft und eine sinnvolle Gehaltspyramide geschaffen. „Da hat man zunächst zu hoch angesetzt. Aber das ist längst dahingeschmolzen.“ Politiker müssten zumindest die Inflation abgegolten bekommen.