Zukunft des Generali Open: Damenturnier im Visier

Was erwartet die Fans in den kommenden Jahren hier in der beliebten Gamsstadt?

Bodner: Dass aus unserem 250er-Turnier zukünftig ein 500er-Bewerb wird, ist schwierig. Diesbezüglich möchten wir keine Hoffnungen in den Raum stellen. Unser Ziel ist es, das beste 250er-Turnier auf der Welt zu werden. Und wir möchten noch mehr für die Fans anbieten. Hier spielen wir bereits mit einem Gedanken.

Günther: Und zwar könnten wir uns vorstellen, auch ein Damenturnier auszutragen. Nach dem Motto: ,Warum nicht?’ Das hat es in Kitzbühel 18 Jahre lang gegeben, etwa Barbara Schett hat hier schon gespielt.