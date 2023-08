Gerade bei Katastrophen zählt Hilfe mit Herz!

Große Dankbarkeit

Dieser zum Teil gefährliche Einsatz wird von den Kärntnern aber mit großer Dankbarkeit honoriert. So brachten beispielsweise Petra und Robert vom Café PeRo den Krumpendorfer Feuerwehrleuten stärkende Verpflegung ins Rüsthaus: „Und die haben wir auch gebraucht!“, so die FF Krumpendorf. Ebenso luden Lokale wie das Schloss Quadrat in Bleiburg, das Gasthaus Zum Poldi in St. Kanzian und das Café Restaurant Lisi in Eberndorf alle im Einsatz Stehenden zu Speis und Trank ein. „Danke für alles!“, so der Tenor.