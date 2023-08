Blau-Weißer Traum wird heute wahr

Kein Abschlusstraining

Nicht nur das Stadion, sondern auch Trainer Gerald Scheiblehner, der gestern mit Goalie Andreas Lukse einen Neuzugang bekam, präsentierte sich am Freitag in Topform. „Wir sind ein kleiner Verein und müssen alle zusammenhalten. Niederlagen werden wir nie akzeptieren, aber auch bei Siegen bescheiden bleiben“, so der Coach, den auch der Umstand, dass kein Abschlusstraining im neuen Stadion möglich ist, nicht aus der Fassung bringt: „Wir haben hier noch nie trainiert, nur gegen Eindhoven gespielt. Das ist für uns aber kein Drama.“ Simon Pirkl, der in Wolfsberg das erste Bundesligator für Blau-Weiß erzielt hatte, fordert besonders „mehr Mut. Nervosität ist menschlich, aber wir wissen, was wir können. Wir haben das WAC-Match gut analysiert. Wenn wir den Matchplan einhalten und an uns glauben, dann sind drei Punkte möglich. Trotzdem werden wir ein paar Spiele brauchen, bis wir in der Bundesliga angekommen sind.“