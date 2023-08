Hat Gesundheitsminister Arztgeheimnis verletzt?

Der Politiker wehrt sich heftig gegen die Vorwürfe. Er habe als Minister gesetzlich das Recht auf Einsicht in Rezepte, die Ärzte auf sich selbst ausstellen. Niemand sei in das individuelle elektronische Konto des Arztes oder eines Patienten eingedrungen. Er habe nur eine unwahre Aussage im Fernsehen richtigstellen wollen, erklärte Niedzielski in einer offiziellen Mitteilung am Samstag..