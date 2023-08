Ein Kurzurlaub in der Karibik brachte Feierlaune

Palmen, weißer Sandstrand, leckere Cocktails und gutes Wetter! Was will man mehr. Die über 1000 Gäste fühlten sich bei der Karibikparty in der Therme Geinberg wohl. Kulinarischer Höhepunkt war das Carribean Barbecue samt speziellen Cocktails. Und auch der Geschäftsführer des Spa Resort Geinberg, Johann Sommerer, war über den Zuspruch seiner Veranstaltung glücklich. „Die Stimmung war der absolute Hammer.“