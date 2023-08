„Gefahr der Hangrutschungen ist nicht gebannt“

Zuletzt war das Hochwasser im Jahr 2002 so hoch. Der aktuelle Wetterzustand Sonntag zu Mittag ließ alle kurz verschnaufen; der Regen hörte in weiten Teilen der Steiermark auf. Aber, so Eitner: „Am Nachmittag sind erneut Gewitter angesagt, dann verschärft sich die Situation einmal mehr.“