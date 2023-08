Moskau: Bewaffneter wirft Granate in Luxuswagen

Der Besitzer befand sich in seinem Fahrzeug, als sich am späten Donnerstagabend ein Mann in blauem T-Shirt näherte, berichtete der Telegram-Kanal Baza. Er bedrohte den Lenker mit einer Pistole und forderte ihn auf, ihn sofort dorthin zu bringen, „wo er hin will“. Da er damit keinen Erfolg hatte, warf er wütend eine Granate in den Pkw. Durch die Explosion zersprangen die Fensterscheiben, der Fahrer kam glücklicherweise glimpflich davon.