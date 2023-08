Tanzabend in Hard endete mit blutiger Schlägerei

Und so kam es zu diesem Ausraster: Der 43-jährige Portugiese beschließt, mit seinem Kumpel anlässlich einer „Latino-Night“ den Tanztempel zu besuchen. Kaum an der Bar, geht einem mit den Hüften wild schwingenden Landsmann der tänzerische Gaul durch. Wodurch sich der Angeklagte an der Bar offensichtlich bedrängt fühlt und diesem einen mündlichen Verweis erteilt. Allerdings ohne Erfolg. Denn der „Schmidtchen Schleicher“ mit den elastischen Beinen lässt sich nicht beirren und tänzelt erneut in Richtung Bar. Die zwei Männer geraten schließlich aneinander, beflegeln und schubsen sich gegenseitig, bis der Angeklagte dem beckenkreisenden Kontrahenten die eingangs erwähnte Bierflasche über den Schädel zieht. Was der Beschuldigte auch im Prozess einräumt. Allerdings legt er Wert auf die Behauptung, in Notwehr gehandelt zu haben.