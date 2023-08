China-Rückkehrer haucht Kult-Wirtshaus Leben ein

Aus Schmid-Leingartner wird stadtwirt bruck.

Bei der Renovierung wurde viel Wert darauf gelegt, die charmanten Elemente vergangener Zeiten zu bewahren, sodass etwa der alte Kachelofen in neuem Glanz erstrahlt oder auch die Vertäfelung an den Wänden Geschichten aus vergangenen Tagen erzählt. Ab September soll es endlich unter dem Namen „stadtwirt bruck.“ nur 100 Meter vom Stadtplatz entfernt losgehen. „Mit kulinarischen Kreationen, die Traditionelles mit modernen Akzenten verbinden, wollen wir eine Vorreiterrolle in der Region einnehmen. Bei uns wird es das klassische Schnitzel, ursprüngliche Gerichte wie den Bauernkrapfen, aber auch vegetarische Leckerbissen geben“, gibt Claus Schiller einen Vorgeschmack auf sein Menü.