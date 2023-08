Drei verletzte Kinder bei Frontal-Crash in Tirol

Schrecklicher Verkehrsunfall am Freitag in den frühen Morgenstunden im Tiroler Außerfern: Ein 44-jähriger Deutscher krachte bei einem Überholmanöver auf der Fernpassstraße bei Musau in einen entgegenkommenden Pkw. Insgesamt forderte der Crash fünf Verletzte, darunter drei Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren.