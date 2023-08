Nulllohnrunde? Das sagen die Tiroler Parteichefs!

Die Debatte um eine Nulllohnrunde für Spitzenpolitiker im Bund schwappt auch auf die Länder über. Wäre eine solche auch in Tirol denkbar? Was sagen die Tiroler Parteichefs dazu? Grundtenor: Die Spitzenpolitiker im Land würden sich grundsätzlich in Verzicht üben. Die Lokalpolitik soll davon aber nicht betroffen sein.