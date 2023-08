Russische Behörden bewaffnen Milizen an der Grenze

Auf Bildern am Mittwoch war zu sehen, wie der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, bei einer öffentlichen Zeremonie Waffen an Milizen austeilte. Die Kämpfer wurden zunächst namentlich aufgerufen, anschließend erhielt jeder ein Gewehr. In der Region Belgorod waren „freiwillige Milizen“ bereits kurz nach Kriegsbeginn in der Ukraine gebildet worden. Laut Peskow handelt es sich um „Maßnahmen, die vor dem Hintergrund der Angriffe, der Attentate, die von ukrainischem Territorium aus verübt werden, notwendig sind.“



Hier sehen Sie ein Video dieser Zeremonie.