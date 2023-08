Bergsteiger geriet im Defereggental in Steinschlag

Der Osttiroler war am Vormittag im Gemeindegebiet von St. Jakob im Defereggental allein von der Barmerhütte in Richtung Hochgall aufgestiegen. Gegen 12.15 Uhr geschah dann das Unglück. Der Alpinist geriet auf einer Seehöhe von etwa 2.950 Metern in einer Rinne zwischen der Hochgallrinne und der Barmerspitze in einen Steinschlag. Der Mann wurde von einem Stein am linken Unterschenkel getroffen und dabei schwer verletzt. Zum Glück konnte er selbstständig den Notruf absetzen. Einsatzkräfte der Bergrettung Antholz (Südtirol) konnten mittels Notarzthubschrauber „Aiut Alpin“ aber aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen lediglich auf eine Seehöhe von 2.600 Metern geflogen werden.