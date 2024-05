Therapiehunde sind die besten Freunde der Welt

Der Kurs dauert zehn Monate und ist geteilt in theoretische und praktische Einheiten, im Mittelpunkt steht das Zusammenwachsen zu einem echten Mensch-Hund-Team. Wer später Altersheime, Schulen, Behinderteneinrichtungen besuchen will, muss nach dem Theorieteil und nach acht Probeeinsätzen die staatliche Prüfung beim Messerli-Institut der Veterinärmedizinischen Universität Wien ablegen. Der Kurs wendet sich auch an all jene, die ihren Hund besser verstehen wollen, seine Signale richtig deuten, den Alltag mit dem vierbeinigen Begleiter gut und als Team meistern wollen. „Mensch und Hund im Dialog“ heißt diese Ausbildung.